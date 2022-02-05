Google Chrome впервые за 8 лет меняет иконку. Она станет более плоской

Google решила обновить иконку браузера Google Chrome. Об этом в своем твиттере сообщил дизайнер компании Элвин Ху. Как и во времена предыдущих ребрендингов, глобальных изменений в логотипе нет — он просто чуть больше соответствует современным требованиям. В том числе, моде на минимализм. Фирменный круг браузера стал более плоским, так как с него убрали тени.

We simplified the main brand icon by removing the shadows, refining the proportions and brightening the colors, to align with Google's more modern brand expression. pic.twitter.com/Hyig51gqJq — Elvin 🌈 (@elvin_not_11) February 4, 2022 «Мы удалили тени, упростили пропорции и сделали цвета чуть ярче, тем самым упростив иконку. Так мы привели его в соответствие с более современным выражением бренда Google»

Также Ху рассказал, что команда дизайнеров обнаружила, что расположение определенных оттенков зеленого и красного рядом «создает неприятную цветовую вибрацию». Поэтому было решено добавить едва заметный градиент, чтобы смягчить переход.

Fun fact: we also found that placing certain shades of green and red next to each other created an unpleasant color vibration, so we introduced a very subtle gradient to the main icon to mitigate that, making the icon more accessible. pic.twitter.com/H26wQKRhp9 — Elvin 🌈 (@elvin_not_11) February 4, 2022

Всего логотип менялся четыре раза — в 2008, 2011, 2014 и сейчас. Посмотреть на все варианты иконки Google Chrome можно на картинке, которую дизайнер прикрепил к своему треду.

Some of you might have noticed a new icon in Chrome’s Canary update today. Yes! we’re refreshing Chrome’s brand icons for the first time in 8 years. The new icons will start to appear across your devices soon. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1 — Elvin 🌈 (@elvin_not_11) February 4, 2022