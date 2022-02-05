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Google Chrome впервые за 8 лет меняет иконку. Она станет более плоской

Виктория Шанина
Сегодня в 9:30

Google решила обновить иконку браузера Google Chrome. Об этом в своем твиттере сообщил дизайнер компании Элвин Ху.

Как и во времена предыдущих ребрендингов, глобальных изменений в логотипе нет — он просто чуть больше соответствует современным требованиям. В том числе, моде на минимализм. Фирменный круг браузера стал более плоским, так как с него убрали тени.

«Мы удалили тени, упростили пропорции и сделали цвета чуть ярче, тем самым упростив иконку. Так мы привели его в соответствие с более современным выражением бренда Google»

Также Ху рассказал, что команда дизайнеров обнаружила, что расположение определенных оттенков зеленого и красного рядом «создает неприятную цветовую вибрацию». Поэтому было решено добавить едва заметный градиент, чтобы смягчить переход.

Всего логотип менялся четыре раза — в 2008, 2011, 2014 и сейчас. Посмотреть на все варианты иконки Google Chrome можно на картинке, которую дизайнер прикрепил к своему треду.

По словам Элвина Ху, значки на браузерах пользователей начнут обновляться в ближайшее время.

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