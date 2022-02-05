Ic3peak выпустила песню «Червь» вместе с австралийским трэп-металлистом Kim Dracula

Мрачная композиция состоит из текста на русском и английском языках. В ней идет речь о черве, поселившемся внутри человека. Солистка Настя Креслина рассказывает о своих ощущениях, заявляя, что она «злюка» и не любит неизвестного героя песни.

«Червь» стал вторым треком Ic3peak за последнее время. В декабре группа выпустила первый сингл за полтора года, он назывался «Vampir». Эту композицию музыканты записали с солистом Bring Me The Horizon Оливером Сайксом.

Кроме того, дуэт анонсировал тур по городам России, Украины и европейских стран. Он стартует в апреле с концерта в Петербурге. Европейская часть гастролей запланирована на конец апреля и май, украинская — на июнь.