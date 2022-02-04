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В Полтаве демонтировали памятник Суворову как элемент «советской пропаганды и агитации»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:42

В украинском городе Полтаве демонтировали памятник полководцу Александру Суворову. Его признали одним из элементов «советской пропаганды и агитации». Об этом сообщило издание «Полтавщина» со ссылкой на представителя Института национальной памяти Украины Олега Пустовгара.

Он заявил, что монумент переместили в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации — филиал Национального военно-исторического музея Украины. При этом, по мнению Пустовгара, статуя «не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники».

«Он был изготовлен в 1974 году скульптором-любителем, а потому вопрос его художественной ценности открыт. Указанный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретение Украиной независимости», — сказал Пустовгар.

Глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович считает, что «установка памятника А. Суворову, который признан наиболее выдающимся полководцем современной России, фактически является актом возвышения одного из главных героев государства-агрессора».

Кроме того, Дробович отметил, что в России выступают за канонизацию полководца. Идея причисления Суворова к лицо святых принадлежит, как отметил он, российскому бизнесмену Константину Малафееву. Дробович назвал его «одним из главных устроителей вооруженной агрессии» России против Украины.

Завкафедрой истории Украины Полтавского педагогического университета Людмила Бабенко добавила, что Суворов был причастен к насильственной депортации из Крыма более 30 тыс. крымских христиан, а также к истреблению части ногайцев — народа, который населял Северное Причерноморье.

«У Украины есть свои исторические герои. Суворов имеет явную негативную репутацию в истории Украины. И это подтверждает целый ряд исследованных учеными фактов», — заключил Пустовгар

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