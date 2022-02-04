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Издания Esquire и «Искусство кино» заявили об отказе от сотрудничества с кинокритиком Егором Беликов

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:00

Издания Esquire и «Искусство кино» заявили об отказе от сотрудничества с кинокритиком Егором Беликовым после того, как несколько девушек обвинили журналиста в насилии и принуждению к сексу.

Esquire сообщил о прекращении сотрудничества в материале, посвященном интервью Беликова, которое тот дал Ксении Собчак. В нем он принес извинения пострадавшим, но подчеркнул, что «никаких уголовных преступлений» он не совершал.

«Я совершенно точно не насильник. Я никогда никого не насиловал. Все те акты, которые были описаны как изнасилование, на самом деле, были сексом по взаимному согласию», — сказал Беликов.

«Искусство кино» опубликовало на своем сайте заявление редакции. Издание отметило, что придерживается принципа «по возможности воздерживаться от любых коллективных осуждений». Однако сотрудники сообщили, что «глубоко шокированы» ситуацией с Беликовым.

«Мы выражаем всестороннюю поддержку и сочувствие жертвам. Редакция прекратила любое сотрудничество с Егором Беликовым. На внеочередной планерке мы приняли решение подготовить и выпустить специальный номер „Искусства кино“, посвященный насилию в кинематографе», — сказано в сообщении.

В январе бывшая девушка Беликова Ольга Житпелева рассказала в фейсбуке, что кинокритик избил ее из‑за того, что она захотела закончить их отношения. Беликов признал свою вину и пообещал заняться психотерапией, чтобы научиться управлять гневом.

Следом за этим еще несколько девушек, среди которых Евгения Баранова, Юлия Ахмедова, Ольга Чупахина, заявили о пережитом насилии со стороны Беликова. Бывшие подруги обвинили журналиста в психологических манипуляциях, оскорблениях и принуждении к сексу.

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