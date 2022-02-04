Rockstar Games подтвердила разработку GTA 6

Компания Rockstar Games официально подтвердила работу над GTA 6.

«Поскольку GTA V существует уже много лет, многие из вас задавали вопросы о выходе новой части серии Grand Theft Auto. И сейчас мы готовы подтвердить, что разработка новой части идет полным ходом», — сказано в сообщении.

В компании отметили, что с каждым новом проектом разработчики ставят перед собой цель выйти за рамки того, что выпускалось ранее. «Мы с нетерпением ждем момента, когда будем готовы и сможем рассказать вам больше», — добавили в Rockstar Games.

Кроме того, поклонникам сообщили, что 15 марта состоится релиз GTA 5 и GTA Online для приставок нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series.

Grand Theft Auto V вышла в 2013 году на PlayStation 3 и Xbox 360, позже она появилась на ПК и некстген-консолях. Еще на стадии разработки игра была удостоена тридцатой ежегодной премии «Золотой джойстик-2012» в категории «Самый ожидаемый проект».