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Открытие зимней Олимпиады, возвращение Red Hot Chili Peppers и другие новости дня
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Вокалист «Увулы» выпустил альбом «1000 i 1 razbitoe serdtse» под именем lek 17:40
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Открытие зимней Олимпиады, возвращение Red Hot Chili Peppers и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:42

В России 15-й день подряд фиксируют максимальную заболеваемость ковидом. На этот раз оперштаб отчитался о 168 201 новом заражении, умерли за сутки 682 человека, попали в больницы — 17 798.

На Национальном стадионе в Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр. В организации шоу задействованы около 3000 человек, в параде олимпийцев приняли участие спортсмены из 91 страны.

Минюст включил в реестр НКО-иноагентов организацию «Туба калык», которая занимается проблемами тубаларов — одного из древнейших тюркоязычных народов Сибири. Причин своего решения в министерстве пока не уточнили.

Магомеда Нурова, обвиняемого в причастности к организации взрывов в московском метро в 2010 году, приговорили к пожизненному заключению. По версии следствия, он выполнял роль связного и водителя.

Журналистка Елена Милашина на время покинет Россию из‑за угроз со стороны руководства Чечни. На ее отъезде настаивают главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и некие «достаточно высокопоставленные источники».

Apple первой из иностранных компаний выполнила требования «закона о приземлении», открыв представительство в России. Ее примеру последовал стриминговый сервис Spotify.

Журналистам Deutsche Welle запретили допуск в Госдуму, им будет отказано в аккредитации на думские мероприятия. Московское бюро телеканала закрылось.

Исландия планирует отказаться от охоты на китов с 2024 года. Одной из причин отказа является сокращение спроса на китовое мясо.

Activision Blizzard анонсировала работу над мобильной игрой по вселенной Warcraft. Она должна выйти уже в 2022 году.

Маколей Калкин снимет документальный сериал «Кризис среднего возраста Маколея Калкина». В шоу он отправится в путешествие по странам, исследуя вопрос, что значит быть «большим четырехлетним».

Во франшизе «Крик» появится еще один фильм — уже шестой. Его снимут авторы пятой картины Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт. Сюжет ленты пока держится в секрете.

А теперь к музыкальным релизам. Новые альбомы вышли у Korn, Animal Collective, вокалиста «Увулы» под именем lek и Cate Le Bon. Свежими синглами поделились Лиам Галлахер, RHCP, Basic Boy, Оливер Три, Niletto.

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