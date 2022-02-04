HBO продлил «Эйфорию» на третий сезон

HBO принял решение продлить сериал «Эйфория» на третий сезон. Об этом сообщает Variety.

Сериал рассказывает о группе подростков, об их личных проблемах, а также об отношении к сексу и наркотикам. Он основан на одноименном израильском многосерийном фильме 2012 года, права на который HBO выкупил в 2018 году.

Второй сезон шоу установил рекорд по просмотрам на HBO Max. Первую серию посмотрели 2,4 млн зрителей на всех платформах. Это стало самый высоким показателем с момента запуска стримингового сервиса.

В нем снялись Зендея, Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Ангус Клауд, Сторм Райд, Хантер Шефер и другие.