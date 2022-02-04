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Умер сценарист Эдуард Акопов

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:53

В возрасте 76 лет в Лос-Анджелесе скончался советский и российский сценарист Эдуард Акопов. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

Причиной смерти послужил инфаркт, ставший осложнением после коронавируса.

Эдуард Акопов родился 25 июня 1945 года в Баку. Еще в студенческие годы он начал писать рассказы и печататься в местных журналах. В 1972 году Акопов окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, где обучался в мастерской кинодраматурга Будимира Метальникова.

По его сценарию было снято более 30 фильмов. Среди них — «Солдат и слон», «Человек с бульвара Капуцинов», «Друг», «Сдается квартира с ребенком», «Шелковица», «Будьте моим мужем», «Воскресный папа» и многие другие.

Его картины вошли в золотой фонд советского кино. В Союзе кинематографистов отмечают, что зрители знали и знают их наизусть, а многие реплики героев были разобраны на цитаты и ушли в народ.

В фильмах Акопова снимались Андрей Миронов, Валентин Гафт, Олег Табаков, Лев Дуров, Фрунзик Мкртчян, Елена Проклова.

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