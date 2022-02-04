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Cate Le Bon выпустила альбом «Pompeii»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:11

Cate Le Bon выпустила шестой студийный альбом «Pompeii».

В него вошло девять треков, включая ранее вышедший «Moderation». Издание NME отметило, что пластинка пропитана тоской последних двух лет, которая передает чувство изоляции без явного его выражения.

К работе над пластинкой Cate Le Bon приступила два года назад, когда ей пришлось провести лето в родной Великобритании. Из‑за закрытых границ в разгар пандемии она не могла вернуться в Калифорнию.

До этого последним полноценным релизом артистки была пластинка 2019 года «Reward». Она получила средний балл 87 из 100 на основе 18 отзывов на Metacritic.

«Афиша Daily» включила «Pompeii» в список 75 самых ожидаемых альбомов года.

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