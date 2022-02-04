В Якутии могут появиться пассажирские дирижабли. Они будут летать в труднодоступные районы

В Якутии в 2023 году могут появиться первые пассажирские дирижабли. Они будут использоваться для связи с труднодоступными арктическими территориями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя правительства республики Андрея Тарасенко.

По его словам, к 2030 году планируется создать 13 торгово-логистических центров наподобие тех, что в 2021 году открылись в поселках Усть-Куйге и Белой Горе. К перевозкам привлекли малую авиацию, что позволило снизить себестоимость завозимых продуктов.

«Мы сегодня прорабатываем вопрос дирижабля. И я думаю, в 2023 году у нас первый дирижабль пойдет уже для связи с улусами, вплоть до того, что это и пассажирские перевозки», — рассказал Тарасенко.

О возможности использовать дирижабли в Арктике говорили еще в 2016 году. Тогда Совет безопасности РФ и академик РАН Александр Некипелов предложили создать систему транспортно-логистических коридоров «Единая Евразия». В ней предполагалось использовать дирижабли «Атлант».

Дирижабли могут перевозить больший объем грузов, чем вертолеты или самолеты, а их использование обойдется дешевле, отмечал в 2019 году вице-президент «Ассоциации полярников Санкт-Петербурга» Платон Староверов. «Дирижабль может спокойно с одного участка подняться, необорудованного практически, и приземлиться на другом таком же», — объяснял он.