Вокалист «Увулы» выпустил альбом «1000 i 1 razbitoe serdtse» под именем lek

Это первый сольный релиз Августовского, в него вошли девять треков. За продакшен пластинки отвечал Poco Cox, а на обложке — работа московского художника Коли Дыхне.

Музыкально альбом чуть больше тяготеет к электронике, чем привычные работы «Увулы». Автор «Афиши Daily» критик Артем Макарский отмечает и другую особенность: «[Пластинка] в первую очередь отличается от релизов основной группы Лека более откровенными текстами — о себе, о происходящем вокруг, о переживаниях и слабостях, одиночная ответственность будто бы придает исполнителю большей уверенности в своем слове».

«Афиша Daily» включила пластинку в список 75 самых ожидаемых альбомов года.