Activision Blizzard анонсировал мобильную игру по вселенной Warcraft

Компания Activision Blizzard опубликовала ежеквартальный отчет, в котором анонсировала работу над мобильной игрой по вселенной Warcraft.

«Blizzard планирует создать значительный новый контент для франшизы Warcraft в 2022 году, включая новые возможности в World of Warcraft и Hearthstone, а также впервые предоставить игрокам совершенно новый контент по Warcraft для мобильных устройств», — сказано в сообщении.

Компания отметила стабильный рост аудитории World of Warcraft и высокие продажи ремастера Diablo 2 Resurrected. Кроме того, в отчете подтвердили разработку новой части Call of Duty.

18 января Microsoft сообщил о намерении купить разработчика видеоигр Activision Blizzard. Сумма сделки составит 68,7 млрд долларов — это почти на 20 млрд больше текущей рыночной капитализации компании.

Позже глава студии Бобби Котик опубликовал письмо, в котором заявил, что сделка нужна для создания метавселенной. «Афиша Daily» подробно рассказала о его планах.