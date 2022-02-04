СМИ: администрация президента вмешалась, чтобы орангутан не стал талисманом Новосибирска

На выборах новогоднего талисмана Новосибирска медвежонок Шилка неожиданно начал обгонять орангутана Бату, который был далеко впереди. По данным «Тайги.инфо», это произошло после вмешательства администрации президента.

Муниципальный зоопарк Новосибирска предложил выбрать одно из своих животных талисманом после того, как город получил статус «Новогодней столицы России» в 2022 году. На выбор горожанам предоставили манула Айшу, орангутана Бату, амурского тигра Макса, снежного барса Саяна и белого медвежонка Шилку.

Сперва побеждал манул, но после поддержки со стороны независимого депутата горсовета Сергея Бойко в лидеры выбился орангутан. В одном из своих эфиров Бойко сказал: «Почему символом Новосибирска не может быть обезьяна? Тут я слышу критику, что обезьяны не живут в Новосибирской области, но дело в том, что и белые медведи не живут в Новосибирской области». Орангутан, по мнению Бойко, на фоне всего, что происходит в Новосибирске, «абсолютно лучший вариант».

Бату поддержал и другой независимый депутат горсовета Игорь Украинцев. «Орангутан — это не только очаровательный и любимый обитатель нашего зоопарка! Но еще и умный, сообразительный и креативный», — отметил он. Кампанию в поддержку примата запустила и блогерка Алиса Аив в инстаграме.

По информации «Тайги.инфо», в мэрию Новосибирска из аппарата сибирского полпреда президента поступила настоятельная просьба не допустить, чтобы орангутан стал символом новогодней столицы. После этого Шилка (которая на тот момент была лишь третьей) вырвалась вперед.

По подсчетам журналиста «КП-Новосибирск» Вадима Алексеева, за одну ночь Шилка набрала более тысячи голосов. Сейчас тем не менее Бату вновь вырвался вперед. У него 36,59% голосов, у Шилки — 29,95%, у Айши — 19%.