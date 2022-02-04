«Стрелка» открыла набор на четвертый поток образовательной программы «Архитекторы.рф»

Институт «Стрелка» и фонд «Дом.рф» открыли набор участников на четвертый поток образовательной программы профессионального развития «Архитекторы.рф» для работников сферы архитектуры и градостроительства. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Цель программы — обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды.

Принять участие в ней могут архитекторы, проектировщики, градостроители, государственные и муниципальные служащие, ответственные за вопросы развития городов, со всей России в возрасте до 45 лет включительно.

Для этого с 4 по 16 февраля 2022 года необходимо оставить заявку на сайте проекта. После проверки анкет и портфолио успешным кандидатам организаторы отправят ссылку на прохождение видеоинтервью.

Затем экспертная комиссия, состоящая из профильных специалистов, представителей государства, выпускников программы прошлых лет, определит итоговый состав. Имена 100 финалистов станут известны не позднее 1 апреля.

Программа будет состоять из пяти образовательных модулей: четырех офлайн и одного онлайн. Первый пройдет в Москве в апреле; второй, международный, — в июне; третий состоится в июле и августе в формате онлайн; четвертый, региональный, — в сентябре; завершающий, пятый модуль пройдет в октябре в Москве.

В фокусе программы в 2022 году — стратегические подходы к развитию территорий, управление ресурсами и проектами, новые стандарты качества городской среды, комплексное пространственное развитие, социальный и экономический контекст.

Отправить анкету, узнать подробнее об условиях конкурсного набора и требованиях к участникам можно по ссылке.