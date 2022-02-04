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Московское бюро Deutsche Welle закрылось

Денис Ламехов
Сегодня в 15:50

Московское бюро Deutsche Welle закрылось после решения российских властей прекратить вещание телерадиокомпании в стране. Сообщение об этом появилось на сайте DW.

Ограничение вступило в силу в 9 утра по московскому времени. У журналистов были отозваны аккредитации, указано в материале.

«Мы однозначно ожидали принятия мер после запрета на вещание RT в ФРГ, но мы не ожидали, что решение российских властей будет настолько жестким», — сообщила Ирина Филатова, которая работает в Русской службе DW в Германии.

Директор Deutsche Welle Петер Лимбург заявил, что компания планирует юридические шаги, чтобы оспорить решение российских властей. Их действия «не поддаются объяснению» и являются «чрезмерными», добавил он.

Вчера, 3 февраля, в МИДе объявили о прекращении работы Deutsche Welle в России. Ведомство заявило, что «компетентные органы» могут рассмотреть вопрос о признании германской телерадиокомпании иностранным агентом.

В министерстве назвали это ответными мерами на запрет спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE.

2 февраля комиссия по надзору за СМИ ФРГ запретила вещание телеканала RT DE в Германии из‑за отсутствия лицензии. В тот же день МИД России пообещал принять ответные меры против немецких СМИ, а также интернет-посредников.

В сентябре 2021 года ютьюб-аккаунты немецкой версии Russia Today были заблокированы из‑за нарушения условий использования видеохостинга. Главред RT Маргарита Симоньян тогда написала: «Очень жду, что родное государство не откладывая запретит в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому ютьюбу».

Сразу после этого Роскомнадзор пригрозил запретить доступ к ютьюбу, если с Russia Today не будут сняты ограничения. 16 декабря видеосервис заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung — в первый день запуска.

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