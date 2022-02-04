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Фигуранту дела о взрывах в московском метро дали пожизненное

Семён Гудошников
Сегодня в 15:18

Второй западный окружной военный суд приговорил Магомеда Нурова, обвиняемого в причастности к организации взрывов в московском метро в 2010 году, к пожизненному заключению. Об этом говорится на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, Нуров добровольно вступил в банду террористов, которая стояла за взрывами в метро, участвовал в их планировании и подготовке, выполнял роль связного и водителя.

В Генпрокуратуре сообщили РБК, что после терактов Нуров скрывал от следствия одного из участников группировки. Суд также удовлетворил требования гособвинителя — оштрафовать обвиняемого на 300 тыс. рублей и взыскать с него компенсацию в пользу Московского метрополитена на 17 млн рублей.

29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве произошли взрывы с разницей в 40 минут. Взрывные устройства привели в действие две смертницы, уроженки Дагестана. Погиб 41 человек, ранены 88. После терактов на всех станциях московского метро поставили рамки и рентгеновские аппараты для досмотра пассажиров.

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