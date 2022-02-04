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Диско и рефлексия на новом альбоме Mitski «Laurel Hell»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:46

Японо-американская исполнительница и автор песен Mitski опубликовала свой шестой альбом «Laurel Hell». Пластинку с 11 треками на борту можно послушать на большинстве популярных стримингов.

NME поставил «Laurel Hell» четыре звезды из пяти, заявив, что альбом сочетает в себе намеки на диско и ощущение театральности. «Альбом в значительной степени электронный и обращенный внутрь себя, наполненный чувством изоляции, сожаления и переоценки эпохи пандемии», — пишет NYT.

Мицки Мияваки (настоящее имя артистки) написала свою первую песню в 18 лет, а с 22 регулярно выпускает альбомы. Предыдущий, «Be the Cowboy», вышел четыре года назад, и взятый после него перерыв стал самым длинным за карьеру Mitski. Пластинку «Laurel Hell» «Афиша Daily» включила в список 75 самых ожидаемых альбомов года.

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