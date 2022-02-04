Диско и рефлексия на новом альбоме Mitski «Laurel Hell»

Японо-американская исполнительница и автор песен Mitski опубликовала свой шестой альбом «Laurel Hell». Пластинку с 11 треками на борту можно послушать на большинстве популярных стримингов.

NME поставил «Laurel Hell» четыре звезды из пяти, заявив, что альбом сочетает в себе намеки на диско и ощущение театральности. «Альбом в значительной степени электронный и обращенный внутрь себя, наполненный чувством изоляции, сожаления и переоценки эпохи пандемии», — пишет NYT.