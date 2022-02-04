Basic Boy анонсировал новый альбом и представил трек «Быть окей»

Basic Boy выпустил сингл «Быть окей». Он попадет на грядущий альбом исполнителя «Ничто, никогда», релиз которого намечен на 18 февраля.
«Я хотел записать трек, понятный и близкий каждому. В наши дни быть в порядке не так уж и просто, нужно постоянно подпитывать себя позитивной энергией, ставить цели и верить в то, что ты делаешь» — описал песню артист.
«Ничто, никогда» станет первым альбомом Basic Boy за три года. В январе 2022-го он опубликовал дебютный сингл с пластинки, послушать его можно здесь.
Basic Boy — молодой рэпер из Уфы, участник объединения Dopeclvb. С 2017 года он выпустил три альбома: «Supernormal, Vol. 1», «Superworld» и «Nude (S)». Его главной фишкой являются простота и понятность, отсюда пошел и творческий псевдоним.