Basic Boy анонсировал новый альбом и представил трек «Быть окей»

«Я хотел записать трек, понятный и близкий каждому. В наши дни быть в порядке не так уж и просто, нужно постоянно подпитывать себя позитивной энергией, ставить цели и верить в то, что ты делаешь» — описал песню артист.

Basic Boy выпустил сингл «Быть окей». Он попадет на грядущий альбом исполнителя «Ничто, никогда», релиз которого намечен на 18 февраля.

«Ничто, никогда» станет первым альбомом Basic Boy за три года. В январе 2022-го он опубликовал дебютный сингл с пластинки, послушать его можно здесь.

Basic Boy — молодой рэпер из Уфы, участник объединения Dopeclvb. С 2017 года он выпустил три альбома: «Supernormal, Vol. 1», «Superworld» и «Nude (S)». Его главной фишкой являются простота и понятность, отсюда пошел и творческий псевдоним.