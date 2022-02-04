Стриминговый сервис Spotify открыл представительство в России в рамках «закона о приземлении». Информация появилась на сайте Роскомнадзора.

Ранее компания исполнила еще одно условие: зарегистрировала личный кабинет на сайте РКН. Невыполненным остался один пункт закона, согласно которому сервис обязан разместить на своих платформах формы обратной связи для российских пользователей.

Все требования документа на данный момент исполнила лишь Apple. Частично их выполнили TikTok, Twitter, Viber и Likee.

«Закон о приземлении» вступил в силу 1 января. Он распространяется на зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей. Среди тех, кто обязан соблюдать этот закон, но еще не приступил к исполнению, — Google, Meta Platforms, Telegram, Zoom, Discord, Pinterest и Twitch.

В случае неисполнения требований сначала применят экономические санкции — запрет на рекламу, выдачу результатов поиска, сбор и передачу персональных данных, ограничение платежей и переводов денег. Следом задействуют технические ограничения, включая замедление трафика и блокировку ресурса, но только в крайних случаях.