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YouTube заблокировал связанные с ДНР и ЛНР каналы

Денис Ламехов
Сегодня в 12:33

Видеоплатформа YouTube заблокировала несколько аккаунтов, связанных с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления представителей ДНР и ЛНР.

По данным ТАСС, заблокированы каналы агентства Луганскинформцентр, Гостелерадиокомпании «ЛНР», Министерства информации ДНР и управления Народной милиции Донецкой народной республики.

Агентство сообщает, что при попытке входа в аккаунты Мининформации и управления Народной милиции владельцы видят сообщение: «Эта учетная запись была закрыта из‑за нарушения правил сообщества YouTube».

Видеосервис также заблокировал трансляцию телеканалов «Перший Незалежний» и UkrLive из‑за санкций, введенных против них в Украине. ТАСС называет каналы оппозиционными по отношению к официальному Киеву.

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