Обвал акций Meta стал самым большим в истории фондового рынка США

Компания Meta (экс-Facebook) установила рекорд по размеру однодневного обвала акций в истории фондового рынка США. Об этом сообщает CNBC.

За вчера, 3 февраля, компания потеряла 237 млрд долларов рыночной стоимости. Днем ранее капитализация Meta составляла более 900 млрд долларов, на конец вчерашней торговой сессии — чуть больше 660 млрд долларов.

На момент публикации акции Meta торгуются на отметке 237,8 долларов за единицу — на 85 долларов ниже, чем до обвала.

Падение стоимости ценных бумаг произошло на фоне новостей о том, что среднее количество ежедневных активных пользователей Facebook в последнем квартале 2021 года составило 1 млрд 929 млн. Данный показатель снизился впервые за 18-летнюю историю платформы.

Компания также предупредила о замедлении роста доходов из‑за конкуренции со стороны TikTok и YouTube.

По словам гендиректора Meta Марка Цукерберга, часть аудитории, в особенности молодежь, ушла к конкурентам. Кроме того, сократились доходы от продажи рекламы в соцсети. Общий доход Meta при этом вырос до 33,67 млрд долларов, чуть превзойдя рыночные прогнозы.

Предыдущий рекорд падения котировок в течение одного дня принадлежал Apple: 3 сентября 2020-го она потеряла 182 млрд долларов капитализации.