Лиам Галлахер опубликовал сингл «Everything’s Electric». Он написан совместно с Дейвом Гролом

Музыкант, сооснователь британской рок-группы группы Oasis Лиам Галлахер выпустил новый сингл «Everything’s Electric». Он доступен на цифровых площадках.
Галлахер написал композицию совместно с вокалистом Foo Fighters, экс-барабанщиком Nirvana Дейвом Гролом — он же отвечает в треке за барабанную партию.
Pitchfork добавляет, что, по заявлению самого британского музыканта, вдохновением для песни послужили «Sabotage» Beastie Boys и «Gimme Shelter» Rolling Stones. В целом звучание осталось классическим для Галлахера — это традиционный среднетемповый бритпоп.
Это первый трек Лиама Галлахера со времен «All You’re Dreaming Of», выпущенного в ноябре 2020-го. «Everything’s Electric» войдет в новый альбом музыканта «C’mon You Know», релиз которого назначен на 27 мая.
Он станет третьей сольной пластинкой сооснователя Oasis после Why Me? Why Not» (2019) и «As You Were» (2017).