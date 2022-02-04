Лиам Галлахер опубликовал сингл «Everything’s Electric». Он написан совместно с Дейвом Гролом

Музыкант, сооснователь британской рок-группы группы Oasis Лиам Галлахер выпустил новый сингл «Everything’s Electric». Он доступен на цифровых площадках.

Галлахер написал композицию совместно с вокалистом Foo Fighters, экс-барабанщиком Nirvana Дейвом Гролом — он же отвечает в треке за барабанную партию.

Pitchfork добавляет, что, по заявлению самого британского музыканта, вдохновением для песни послужили «Sabotage» Beastie Boys и «Gimme Shelter» Rolling Stones. В целом звучание осталось классическим для Галлахера — это традиционный среднетемповый бритпоп.