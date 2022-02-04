Журналистам Deutsche Welle запретили допуск в Госдуму

Журналистам немецкой медиакомпании Deutsche Welle запретили допуск в Государственную думу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того им будет отказано в аккредитации на мероприятия Думы. В нижней палате парламента отметили, что решение принято по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в качестве ответной меры на запрет вещания канала RT DE в Германии.

Вчера, 3 февраля, в МИДе объявили о прекращении работы Deutsche Welle в России. Ведомство заявило, что «компетентные органы» могут рассмотреть вопрос о признании германской телерадиокомпании иностранным агентом.

Корреспондентский пункт DW в Москве получил уведомление российских властей о закрытии. Главе московского представительства компании Юрию Решето сообщили о необходимости закрыть офис сегодня, 4 февраля. Сотрудникам указано вернуть аккредитационные удостоверения.

2 февраля комиссия по надзору за СМИ ФРГ запретила вещание телеканала RT DE в Германии из‑за отсутствия лицензии. В тот же день МИД России пообещал принять ответные меры против немецких СМИ, а также интернет-посредников.

В сентябре 2021 года ютьюб-аккаунты немецкой версии Russia Today были заблокированы из‑за нарушения условий использования видеохостинга. Главред RT Маргарита Симоньян тогда написала: «Очень жду, что родное государство не откладывая запретит в России „Дойче велле“ и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому ютьюбу».

Сразу после этого Роскомнадзор пригрозил запретить доступ к YouTube, если с Russia Today не будут сняты ограничения. 16 декабря видеосервис заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung — в первый день запуска.