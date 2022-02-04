Korn выпустили новый альбом «Requiem»

Американская ню-метал-группа Korn выпустила новый альбом «Requiem». На пластинку продолжительностью 33 минуты попали 9 треков. Послушать ее можно на всех популярных стримингах.

Перед и во время записи прошлого альбома The Nothing 2019 года, признанного критиками самым мрачным в истории группы, фронтмен Джонатан Дэвис потерял мать и бывшую жену. На новой пластинке, по словам музыкантов, они стремились к более легкому и «обнадеживающему» звучанию.

Тем не менее, по замечанию NME, «Requiem» по-прежнему чертовски мрачный, правда, в нем появляется нотка надежды. Louder Sound отмечает, что в новой записи пропали эмбиентные, готические и электронные эксперименты, им на место пришли грязные и жирные гитарные рифы, громоздкий грув и узнаваемый вокал Дэвиса, превращающийся то в вопль, то в рычание.