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Korn выпустили новый альбом «Requiem»

Семён Гудошников
Сегодня в 9:09

Американская ню-метал-группа Korn выпустила новый альбом «Requiem». На пластинку продолжительностью 33 минуты попали 9 треков. Послушать ее можно на всех популярных стримингах.

Перед и во время записи прошлого альбома The Nothing 2019 года, признанного критиками самым мрачным в истории группы, фронтмен Джонатан Дэвис потерял мать и бывшую жену. На новой пластинке, по словам музыкантов, они стремились к более легкому и «обнадеживающему» звучанию.

Тем не менее, по замечанию NME, «Requiem» по-прежнему чертовски мрачный, правда, в нем появляется нотка надежды. Louder Sound отмечает, что в новой записи пропали эмбиентные, готические и электронные эксперименты, им на место пришли грязные и жирные гитарные рифы, громоздкий грув и узнаваемый вокал Дэвиса, превращающийся то в вопль, то в рычание.

«Requiem» стал четырнадцатым альбомом Korn. Два сингла с новой пластинки, «Start the Healing» и «Lost in the Grandeur», выходили ранее в виде синглов с клипами в придачу.

В апреле 2021 года «Афиша Daily» опубликовала материал о том, как жил и умер ню-метал, самый ненавидимый музыкальный жанр на земле, и почему он важен. Бонус — 50 лучших песен жанра.

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