Korn выпустили новый альбом «Requiem»

Перед и во время записи прошлого альбома The Nothing 2019 года, признанного критиками самым мрачным в истории группы, фронтмен Джонатан Дэвис потерял мать и бывшую жену. На новой пластинке, по словам музыкантов, они стремились к более легкому и «обнадеживающему» звучанию.

«Requiem» стал четырнадцатым альбомом Korn. Два сингла с новой пластинки, «Start the Healing» и «Lost in the Grandeur», выходили ранее в виде синглов с клипами в придачу.

В апреле 2021 года «Афиша Daily» опубликовала материал о том, как жил и умер ню-метал, самый ненавидимый музыкальный жанр на земле, и почему он важен. Бонус — 50 лучших песен жанра.