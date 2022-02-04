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Студия Paramount выпустит новый фильм «Крик». Он будет уже шестым

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:25

Студия Paramount и кинокомпания Spyglass Media выпустят шестой фильм из слэшер-франшизы «Крик», начатой режиссером Уэсом Крэйвеном в 1996 году. Об этом сообщило издание Variety.

Очередной сиквел «Крика» поставят режиссеры Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Жилетт. Сценарий новой части напишут Джеймс Вандербилт («Убийство на яхте») и Гай Бусик («Я иду искать»). Все вместе они работали над пятым фильмом франшизы, премьера которого состоялась в январе.

Основные съемки планируется провести ближайшим летом. Детали сюжета слэшера держатся в секрете. Вероятно, действие фильма вновь развернется в городке Вудсборо, где вновь встретили герои Марли Шелтон, Кортни Кокс, Дэвида Аркетта и Нива Кэмпбелла в пятой ленте.

Variety отмечает, что последний «Крик» собрал в прокате уже более 100 млн долларов. «Мы чрезвычайно благодарны фанатам по всему миру, которые с энтузиазмом приняли наш фильм», — сказали создатели картины.

Продюсерами шестого «Крика» выступят Пол Найнштейн, Уильям Шерак («Суспирия», «Тайна дома с часами»), Кевин Уильямсон («Дневники вампира»), Чал Виллелла («Пришествие Дьявола», «Я иду искать»), Гэри Барбер («Стекло», «Клятва») и Питер Ойлатагер («Мертвая тишина»).

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