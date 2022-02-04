Спайк Ли поставит документальный сериал об игроке в американский футбол Колине Капернике

Американский режиссер и продюсер Спайк Ли, известный по фильмам «Малькольм Иск», «Не пойман — не вор» и «Черный клановец», поставит документальный сериал об игроке в американский футбол Колине Капернике. Об этом сообщил Deadline.

Проект будет разработан совместно с ESPN Films. В его создании примет участие сам Каперник. Ранее он уже выпустил художественный проект о самом себе «Колин в черно-белом». Новый сериал станет первой документальной работой о спортсмене.

Коперник будет сопродюсером шоу вместе с Ли и журналистом Atlantic Джемеле Хиллом. В документальной ленте предположительно затронут не только спортивные достижения Каперника, но и его активную социальную позицию.

В 2016 году футболист в знак протеста против полицейского насилия над афроамериканцами отказался вставать при гимне США. Вместо этого он встал на колени. В художественном проекте о спортсмене рассказывалось, как он противостоял расизму и дискриминации в детстве и юности.

Колин Каперник — игрок в американский футбол, выступавший за клуб НФЛ «Сан-Франциско Форти Найнерс» на позиции квотербека. В 1994 году благодаря ему команда попала на Супербоул — ключевое событие спортивного сезона.