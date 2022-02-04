Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина уедет из России после угроз властей Чечни

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина на время покинет Россию из‑за угроз властей Чечни. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Дождь»*. Ранее Рамзан Кадыров и обвинил ее в терроризме.

По словам Милашиной, на ее отъезде настаивают главный редактор «Новой газеты» — лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов, а также «достаточно высокопоставленные источники». Последние утверждают, что угроза личной безопасности журналистки сейчас высока.

«Я их послушаю, хотя мне это очень не нравится», — сказала Милашина, отметив, что «угрозы со стороны чеченских властей стоит воспринимать всерьез». Журналистке угрожали не впервые, добавила она и пообещала продолжить свою работу.

«Это не слова, просто выброшенные в порыве злости, эмоций. Это реальная угроза. Это надо так воспринимать. Господин Делимханов очень опасный человек. Я даже не знаю, кто более опасный — Рамзан Кадыров или Делимханов, поэтому это очень серьезная ситуация», — заявила Милашина.

Муратов пояснил, что местоположение Милашиной «никак не отразится на освещении темы прав человека в Чечне». Он отказался комментировать тему безопасности авторов «Новой газеты», добавив только, что Елена следует протоколам издания.

23 января Рамзан Кадыров назвал Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина «террористами» наряду с семьей Янгулбаевых. «Новая газета» после этого обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

На митинге в Грозном председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов обвинил Милашину в «антигосударственной экстремистской деятельности». А депутат Госдумы Адам Делимханов объявил родственникам бывшего судьи Сайди Янгулбаева кровную месть. Он по-чеченски пообещал отрезать им головы.

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