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Бюро Захи Хадид представило проект станций метро, которые построят на Украине

Юлия Онодэра
Вчера в 22:25

Архитектурное бюро Захи Хадид представило проект трех станций метро, которые откроют в 2025 году в украинском городе Днепр. Изображения будущих станций появились в инстаграм-аккаунте компании.

Строительство станций метро «Театральная», «Центральная» и «Музейная» уже началось. Скульптурные формы павильонов, как отметили в бюро, должны будут демонстрировать опыт города в производстве стали — она станет главным материалом при оформлении станций.

«Входные павильоны новых станций метро, спроектированные архитекторами Захи Хадид, имеют плавные формы и стальную конструкцию в знак уважения к инженерным, металлургическим и производственным традициям Днепра», — отметило издание Designboom.

Дизайн билетных залов разработан индивидуально для каждой из трех станций. Внутренние залы же, а также коридоры и платформы будут иметь единую пространственную логику, отметили авторы проекта. Навигация по станциям должна стать интуитивно понятной.

Новые станции расширят существующий метрополитен на четыре километра. С их помощью центр города окажется связан с его восточной частью. Это позволит уменьшить пробки в Днепре и обеспечить легкий доступ горожанам к паркам и пляжам на берегу реки Днепр.

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