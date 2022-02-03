Бюро Захи Хадид представило проект станций метро, которые построят на Украине

Строительство станций метро «Театральная», «Центральная» и «Музейная» уже началось. Скульптурные формы павильонов, как отметили в бюро, должны будут демонстрировать опыт города в производстве стали — она станет главным материалом при оформлении станций.

Архитектурное бюро Захи Хадид представило проект трех станций метро, которые откроют в 2025 году в украинском городе Днепр. Изображения будущих станций появились в инстаграм-аккаунте компании.

«Входные павильоны новых станций метро, спроектированные архитекторами Захи Хадид, имеют плавные формы и стальную конструкцию в знак уважения к инженерным, металлургическим и производственным традициям Днепра», — отметило издание Designboom.

Дизайн билетных залов разработан индивидуально для каждой из трех станций. Внутренние залы же, а также коридоры и платформы будут иметь единую пространственную логику, отметили авторы проекта. Навигация по станциям должна стать интуитивно понятной.

Новые станции расширят существующий метрополитен на четыре километра. С их помощью центр города окажется связан с его восточной частью. Это позволит уменьшить пробки в Днепре и обеспечить легкий доступ горожанам к паркам и пляжам на берегу реки Днепр.