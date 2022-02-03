РБК: российские власти запросили у аккредитованных немецких СМИ данные о госфинансировании

МИД России попросил аккредитованные в стране немецкие СМИ предоставить сведения о наличии бюджетного финансирования, сообщает РБК со ссылкой на письмо ведомства.

О содержании письма изданию рассказал один из адресатов. Согласно его данным, представители министерства попросили «в срок до 12:00 вторника, 8 февраля», направить «развернутую информацию о наличии прямого или косвенного бюджетного финансирования» каждого германского СМИ правительством ФРГ или другими странами. Также речь идет о финансировании «посредством заключения рекламных контрактов».

Кроме того министерство просит редакции немецких СМИ сообщить, являются ли аккредитованные в России сотрудники редакций членами Союза журналистов Германии.

Согласно информации на сайте МИДа, на данный момент в России аккредитованы шеф-корреспонденты 24 германских медиа, включая телеканал Deutsche Welle, издания Der Spiegel, Die Zeit и Die Welt.

Также собеседники РБК сообщили, что ответные меры России на запрет вещания RT DE будут приведены в действие на следующей неделе. «Если в Германии возобладает здравый смысл и прекратятся гонения на российские СМИ, то в Москве с удовольствием вернут ситуацию в статус-кво», — заявил один из источников. Однако на данный момент в Кремле не видят, чтобы немецкие власти были готовы изменить позицию, добавил он.

Сегодня, 3 февраля, в МИДе объявили о прекращении работы Deutsche Welle в России. Ведомство заявило, что «компетентные органы» могут рассмотреть вопрос о признании германской телерадиокомпании иностранным агентом.

В министерстве назвали это ответными мерами на запрет спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE.

2 февраля комиссия по надзору за СМИ ФРГ запретила вещание телеканала RT DE в Германии из‑за отсутствия лицензии. В тот же день МИД России пообещал принять ответные меры против немецких СМИ, а также интернет-посредников.

В сентябре 2021 года ютьюб-аккаунты немецкой версии Russia Today были заблокированы из‑за нарушения условий использования видеохостинга. Главред RT Маргарита Симоньян тогда написала: «Очень жду, что родное государство не откладывая запретит в России „Дойче велле“ и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому ютьюбу».

Сразу после этого Роскомнадзор пригрозил запретить доступ к YouTube, если с Russia Today не будут сняты ограничения. 16 декабря видеосервис заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung — в первый день запуска.