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Корпункт Deutsche Welle в Москве получил уведомление властей о закрытии

Денис Ламехов
Сегодня в 21:47

Корреспондентский пункт немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в Москве получил уведомление российских властей о закрытии. Сообщение опубликовано на сайте DW.

Компания отмечает, главе московского представительства Deutsche Welle Юрию Решето сообщили о необходимости закрыть офис завтра, 4 февраля. Сотрудникам указано вернуть аккредитационные удостоверения.

Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург заявил, что компания планирует юридические шаги, чтобы оспорить решение российских властей о прекращении вещания. Их действия «не поддаются объяснению» и являются «чрезмерными», добавил он.

Сегодня, 3 февраля, в МИДе объявили о прекращении работы Deutsche Welle в России. Ведомство заявило, что «компетентные органы» могут рассмотреть вопрос о признании германской телерадиокомпании иностранным агентом.

В министерстве назвали это ответными мерами на запрет спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE.

2 февраля комиссия по надзору за СМИ ФРГ запретила вещание телеканала RT DE в Германии из‑за отсутствия лицензии. В тот же день МИД России пообещал принять ответные меры против немецких СМИ, а также интернет-посредников.

В сентябре 2021 года ютьюб-аккаунты немецкой версии Russia Today были заблокированы из‑за нарушения условий использования видеохостинга. Главред RT Маргарита Симоньян тогда написала: «Очень жду, что родное государство не откладывая запретит в России „Дойче велле“ и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому ютьюбу».

Сразу после этого Роскомнадзор пригрозил запретить доступ к YouTube, если с Russia Today не будут сняты ограничения. 16 декабря видеосервис заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung — в первый день запуска.

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