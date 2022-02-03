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Atlas VPN: TikTok отслеживает данные пользователей активнее других соцсетей

Денис Ламехов
Сегодня в 19:28

Компания в сфере кибербезопасности Atlas VPN опубликовала результаты исследования, согласно которым TikTok отслеживает данные пользователей активнее других соцсетей. Сообщение появилось в блоге сервиса.

Atlas VPN проанализировал количество программ-трекеров, которые, как говорят в компании, использует каждая из представленных в исследовании платформ. «Трекеры позволяют рекламным сервисам отслеживать поведение пользователя в сети и узнавать его привычки при просмотре контента», — указано в материале.

Согласно данным исследования, приложение TikTok использует 14 трекеров, при этом 13 из них созданы сторонними компаниями. Из‑за этого сложнее установить, какие именно данные попадают в руки третьих лиц, отмечают в Atlas VPN.

Аналитики компании утверждают, что у приложения YouTube также 14 программ-трекеров: 10 собственных и 4 от сторонних компаний.

По 9 трекеров — в приложениях Twitter и Telegram для iOS, говорится в материале. Atlas VPN добавляет: у Telegram все программы для отслеживания данных от третьих сторон, а у Twitter таких программ 6.

Приложение Instagram использует 3 трекера: один свой и два сторонних. У приложений Snapchat и Facebook — по одной сторонней программе. При этом у Facebook Messenger и WhatsApp (оба принадлежат Meta, экс-Facebook) — по одному собственному трекеру, говорят исследователи компании.

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