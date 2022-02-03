Дочерняя компания Alphabet создала нейросеть, способную писать код на уровне среднего программиста

Дочерняя компания Alphabet под названием DeepMind разработала нейросеть, способную писать код на уровне среднего программиста. Об этом рассказало издание The Verge.

Систему искусственного интеллекта назвали AlphaCode. По словам представителей DeepMind, возможности AlphaCode проверили на платформе Codeforces — там публикуются задачи для программистов.

Нейросети удалось решить десять тестов и попасть в 54% лучших пользователей платформы. Результат превзошел ожидания создателей системы. Оказалось, что ИИ впервые смог составить конкуренцию реальным программистам.

В компании отметили, что система все еще находится на раннем этапе разработки. Пока AlphaCode не готова разбираться с практическими задачами. Однако она может участвовать в конкурсном программировании и создавать код с нуля.

«В долгосрочной перспективе мы были бы рады возможности помогать программистам и непрограммистам писать код, повышать продуктивность или создавать новые способы разработки программного обеспечения», — сказал главный научный сотрудник DeepMind Ориол Винялс.