«Яндекс Go» будет показывать в приложении, что влияет на цену поездки

В приложении «Яндекс Go» появился индекс спроса, который отражает, что именно влияет на стоимость поездки в конкретный момент времени. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Идентификатор появится на экране смартфона после выбора тарифов и маршрута. Он может быть в четырех цветах: зеленый, желтый, оранжевый или красный. Если ближе к красному, то рядом меньше свободных машин, хуже ситуация на дороге и сложнее погодные условия. И наоборот, если рядом много свободных машин и мало заказов в районе, то информер загорится зеленым цветом.

При нажатии на идентификатор можно увидеть, что именно влияет на цену именно сейчас. Причин может быть несколько, потому что стоимость поездки постоянно меняется и зависит от множества факторов. Например, пробки, которые делают поездку дольше, или погодные условия.

В компании уточнили, что алгоритмы динамического ценообразования автоматически совершают несколько тысяч операций каждую секунду, чтобы вычислить оптимальную стоимость. Когда спрос на машины снижается, система подсказывает водителям, в каких районах их ждут новые клиенты.