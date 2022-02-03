Слем, танцы и горящие фаеры: Макс Корж опубликовал видео московского концерта на стадионе «Динамо»

Макс Корж выложил на ютьюбе полную запись своего московского концерта, который прошел в августе 2019 года на стадионе «Динамо».

Запись идет больше двух часов, на кадрах — слем, танцы, горящие фаеры и толпы фанатов Коржа, которые просто хорошо проводят время. Тогда на выступление музыканта пришли посмотреть 35 тыс. человек.