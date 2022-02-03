Coachella продаст пожизненные пропуски на фестиваль в виде NFT

Организаторы одного из крупнейших музыкальных фестивалей в мире Coachella продадут на аукционе 10 пропусков в виде NFT. Об этом говорится на сайте ивента.

Обладатели пропусков получат пожизненный вход на Coachella и специальные условия в этом году — доступ к местам в первом ряду и сцене Sahara Tent, а также обед у известного шеф-повара.

Кроме того, Coachella продаст в виде NFT изображения, созданные на основе фотографий с феста (их 10 видов, тираж 10 тыс. токенов), и цифровые версии плакатов Coachella, нарисованных дизайнером Emek (их тоже 10 видов, тираж 1 тыс. токенов). Дроп NFT-арта запланирован на 4 февраля.

Токены выпустят в рамках сотрудничества фестиваля с криптобиржей FTX. Часть выручки переведут благотворительным организациям GiveDirectly, Lideres Campesinas и Find Food Bank, которые помогают нуждающимся.

Coachella в этом году будет проходить в течение двух уик-эндов — 15–17 и 22–24 апреля. Неизменное место проведения — город Индио в штате Калифорния. Хедлайнерами станут Билли Айлиш, Канье Уэст и Гарри Стайлз. Впервые на фестивале выступит русскоязычная группа «Молчат дома».