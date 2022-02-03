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Собчак: Тина Канделаки станет гендиректором телеканала «ТНТ» 13:14
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Собчак: Тина Канделаки станет гендиректором телеканала «ТНТ»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:14

Ксения Собчак сообщила в своем телеграм-канале, что заместителя гендиректора холдинга «Газпром-медиа» Тину Канделаки назначили главой телеканала «ТНТ».

По ее словам, Канделаки сменит на посту генерального директора телеканала медиаменеджера Романа Петренко. Откуда такая информация у Собчак, не уточняется. На момент написания заметки со стороны «ТНТ» и «Газпром-медиа» официального подтверждения не было.

«Тина, напомню, уже разорилась с продакшеном, потом номинальная история с управлением „Матч ТВ“ и проекты на ivi, которые полностью провалились. А теперь такой прорыв и рывок. Поздравляю дорогую подругу!» — написала Собчак.

8 сентября 2021 года Канделаки ушла с поста генерального продюсера канала «Матч ТВ», перейдя в «Газпром-медиа». Журналистка продолжила отвечать за развитие субхолдинга «ГПМ Матч» и курировать работу развлекательных телеканалов, таких как «ТНТ», «ТВ-3» и «Пятница!».

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