Роспотребнадзор не будет никого наказывать за митинг в Грозном. Потому что организаторов не найти

Роспотребнадзор не будет никому назначать административное наказание за массовый митинг против семьи бывшего судьи Сайди Янгулбаева, который прошел накануне в Грозном. Ведомство объяснило это «Коммерсанту» тем, что организаторов акции невозможно установить, «поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица».

В то же время Роспотребнадзор напомнил, что нужно соблюдать все антиковидные меры, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости. Согласно КоАП, наказание для юрлиц за нарушение санитарных правил —штраф до 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

2 февраля перед мечетью «Сердце Чечни» в центре Грозного прошел митинг против семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Республиканские власти и местные СМИ сообщили, что акция была не согласована, и в ней участвовали более 400 тыс. человек. При этом население Грозного составляет 324 тыс. человек.

На митинге выступили в том числе официальные лица республики — например, спикер парламента Чечни Магомед Даудов и председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов.

Денильханов на митинге призвал закрыть «Комитет против пыток»*, «Новую газету» и телеканал «Дождь»**. Он заявил, что журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и глава «Комитета против пыток» Илья Каляпин занимаются «антигосударственной экстремистской деятельностью».

* «Комитет против пыток» признан Минюстом некоммерческой организацией, выполняющей функцию иностранного агента.

** «Дождь» внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.