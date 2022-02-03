У «Спутника V» выявили два новых побочных эффекта

В инструкцию вакцины от коронавируса «Спутник V» включили два новых побочных эффекта: остеоартрит и фотофобия. Информация об этом опубликована в Государственном реестре лекарственных средств.

Вероятность возникновения остеоартрита определили как нечастая. По классификации ВОЗ, побочный эффект может встречаться у сотого или тысячного, кто получил вакцину. Встречаемость фотофобии или светобоязни аналогична остеоартриту.

Издание «Фармацевтический вестник» отмечает, что в инструкции изменена частота возникновения других побочек. Снижена частота желудочно-кишечных нарушений: тошноты, рвоты, диспепсии. Они встречаются очень редко и у одного из 10 тыс. вакцинированных. Кроме того, очень редко могут возникать увеличение регионарных лимфатических узлов, головная боль, головокружение и обмороки.

В инструкцию препарата также включили данные клинических исследований, согласно которым эффективность вакцины «Спутник V» составляет 70,5%.