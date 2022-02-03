Стюарт Ли присоединился к бойкоту Spotify. Комик удалил свои творчество с платформы, как и Нил Янг

Английский комик и музыкант Стюарт Ли поддержал бойкот стримингового сервиса Spotify: он удалил с платформы свое творчество следом за Нилом Янгом и Джони Митчелл. Он этом сообщил Chortle.

Ли, как и его коллег-музыкантов, возмутило распространение дезинформации о коронавирусе, которое произошло из‑за подкаста Джо Рогана, в котором приняли участие противники вакцинации от COVID-19.

«Я в полной мере понимаю, что это никак не скажется финансово на Spotify, однако интернет-платформы слишком долго безнаказанно распространяли ложь без каких‑либо границ, пользуясь свободой от проверок, которые существуют для традиционных издателей и телерадиовещателей. Государственных усилий для исправления этой ситуации все еще недостаточно», — заявил Ли.

Помимо Ли, Янга и Митчелл, Spotify решили бойкотировать и другие артисты. Среди них — гитарист Нис Лофгрен, певица Индиа Ари и участник Crosby, Stills, Nash & Young Грэм Нэш.

Нил Янг потребовал удалить его музыку из Spotify 27 января из‑за фейков о вакцинации, которые распространяет автор самого популярного подкаста Spotify Джо Роган. В декабрьский выпуск комик пригласил вирусолога-антипрививочника Роберта Мэлоуна, который высказывал неподтвержденные гипотезы о бесполезности препаратов.

Сервис выполнил требования Янга и удалил его музыку с платформы. У него было 2,6 млн подписчиков и около 6 млн прослушиваний ежемесячно. Вскоре свои композиции удалила «в знак солидарности» с давним другом и Джони Митчелл.

Музыканты стали не первыми, кто пожаловался на позицию Рогана в отношении вакцин. Ранее группа из 270 ученых, профессоров и врачей написала открытое письмо в Spotify. В нем они выразили обеспокоенность «ложными и социально вредными утверждениями», которые распространяет комик в своем подкасте.