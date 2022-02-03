Мэра Великого Новгорода оштрафовали за плохую уборку снега с улиц

Мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина оштрафовали на 25 тыс. рублей за плохую уборку снега с улиц. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Новгородской области.

Бусурина признали виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве или ремонте дорог.

«При рассмотрении дела судьей установлено несоответствие дорог и улиц Великого Новгорода требованиям государственного стандарта, предусматривающего что на покрытии проезжей части дорог и улиц не допускаются наличие снега и зимней скользкости, перемещение снега на бортовой камень, тротуары, газоны, формирование снежных валов ближе 10 м от пешеходного перехода», — сказано в сообщении.

Закон обязывает мэра города принять необходимые меры по уборке улиц, однако «доказательств, подтверждающих принятие должностным лицом всех зависящих от него достаточных, эффективных и своевременных мер» суду не было предоставлено.

Пресс-служба отметила, что протокол в отношении Бусурина был составлен еще 11 января. 2 февраля, в день вынесения судебного решения, мэр Великого Новгорода сообщил, что город продолжает испытывать на себе последствия снегопадов, поэтому власти выделят 11,1 млн рублей на закупку уборочной техники.