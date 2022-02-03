Нидерландские архитекторы призвали сохранить модернистский элеватор в Самаре. Его хотят снести

Партнеры нидерландских архитектурных бюро UN Studio, KCAP и schiemann weyers architect выступили в защиту здания элеватора в Самаре, которое могут снести для возведения на его месте жилого комплекса и офисных построек. Об этом сообщило Strelka Mag.

Издание опубликовало открытое письмо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и мэру Самары Елене Лапушкиной. В нем архитекторы просят сохранить «уникальный индустриальный объект», построенный на рубеже 1970-1980-х годов.

«Сооружение высотой 65 метров представляет собой выдающийся образец советского инженерного проектирования, первый вертикальный зерновой элеватор в СССР, первую постройку в стране, возведенную с использованием скользящей опалубки», — написали они.