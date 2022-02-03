Нидерландские архитекторы призвали сохранить модернистский элеватор в Самаре. Его хотят снести

Партнеры нидерландских архитектурных бюро UN Studio, KCAP и schiemann weyers architect выступили в защиту здания элеватора в Самаре, которое могут снести для возведения на его месте жилого комплекса и офисных построек. Об этом сообщило Strelka Mag.
Издание опубликовало открытое письмо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и мэру Самары Елене Лапушкиной. В нем архитекторы просят сохранить «уникальный индустриальный объект», построенный на рубеже 1970-1980-х годов.
«Сооружение высотой 65 метров представляет собой выдающийся образец советского инженерного проектирования, первый вертикальный зерновой элеватор в СССР, первую постройку в стране, возведенную с использованием скользящей опалубки», — написали они.
Авторы письма напомнили, что элеватор представляет собой «ключевую доминанту панорамы города и крайне важный символ» истории Самары, в XIX веке ставшей «хлебным центром» России. Также они отметили, что здание является памятником модернистской архитектуры.
Архитекторы уточнили, что официально элеватор «еще только предстоит признать памятником и образцом модернистской архитектуры», что «сильно усложняет задачу по его сохранению». Тем не менее они настаивают на необходимости сохранить постройку.
«Мы хотели бы посоветовать провести независимую техническую экспертизу состояния здания и разработать уместный план его ремонта с приспособлением под новые функции. Существует много успешных примеров сохранения и редевелопмента зернохранилищ», — добавили в письме.
В защиту самарского элеватора высказались также Институт модернизма, объединение SAVE Europe’s Heritage, итальянский архитектор Стефано Боэри и российское отделение Международной рабочей группы по документации и консервации зданий, достопримечательных мест и объектов градостроительства современного движения (DoCoMoMo).