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Джеффри Раш сыграет комика Граучо Маркса в фильме «Поднятые брови»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:29

Австралийский актер Джеффри Раш сыграет культового американского комика Граучо Маркса в биографическом фильме «Поднятые брови». Об этом сообщил Deadline.

Картина будет основана на одноименной книге Стива Столиара. Режиссером байопика выступит номинант на премию «Оскар» Орен Моверман, известный по фильмам «Посланник», «Бастион» и «Ужин». Он же напишет сценарий проекта совместно со Столиаром.

В «Поднятых бровях» также снимутся Сиенна Миллер и Чарли Пламмер. Разработкой фильма займется кинокомпания Cold Iron Pictures. Продюсерами проекта выступят Миранда Бейли и Моверман.

Действие картины развернется в 1973–1977 годах. Фильм расскажет о том, как Столиар (Пламмер) начал работать на Маркса (Раш) и его подругу, и по совместительству менеджера, Эрин Флеминг (Миллер).

«Это удовольствие, и честь, и ответственность, и, возможно, что‑то еще — работать с этим удивительным актерским составом над историей, которая, я надеюсь, вновь представит гений Граучо Маркса в новой, провокационной, увлекательной форме спустя годы», — сказал Моверман.

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