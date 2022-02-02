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Глава CNN Джефф Цукер ушел в отставку из‑за романа с коллегой

Дарья Мельникова
Вчера в 22:53

Президент телекомпании CNN Джефф Цукер объявил о немедленной отставке из‑за романа с коллегой. Сообщение опубликовано на сайте CNN.

«В рамках расследования деятельности Криса Куомо (бывший ведущий телеканала) на CNN меня спросили об отношениях по взаимному согласию с моей коллегой, с которой я работал более 20 лет. Я признал, что за последние годы эти отношения развивались. Я должен был раскрыть, когда они начались, но я не сделал этого. Я совершил ошибку», — написал он в служебной записке.

Цукер не назвал имя своей коллеги, но известно, что глава CNN в настоящее время находится в отношениях с помощницей Эллисон Голласт. Они начали работать вместе на NBC в 1998, а затем оба поднялись по служебной лестнице. Когда Цукер присоединился к CNN, Голласт стала первой, кого он нанял. В настоящее время она является вице-президентом и директором по маркетингу.

«Мы с Джеффом были близкими друзьями и профессиональными партнерами более 20 лет. Недавно наши отношения изменились во время коронавируса. Я сожалею, что мы не раскрыли это в нужное время. Я невероятно горжусь своим временем в CNN и с нетерпением жду продолжения той замечательной работы, которую мы делаем каждый день», — сказала она в своем заявлении.

Цукер возглавил CNN в 2013 году. В последние годы телеканал подвергался постоянным нападкам со стороны экс-президента США Дональда Трампа и его сторонников. При Цукере CNN обновил лозунг на «Факты превыше всего» и изменил подход к новостям, обличая Трампа во лжи. Телеканал отмечает, что все это показало, что на самом деле Цукер занимал более высокое положение в новостном бизнесе и оказывал широкое влияние на американскую политику.

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