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«Колумбайн» запретили в РФ, Мэтт Ривз задумался о Бэт-вселенной и другие новости дня
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«Колумбайн» запретили в РФ, Мэтт Ривз задумался о Бэт-вселенной и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:43

В России выявили 141 883 новых случая коронавируса — это новый антирекорд. За последние сутки умерли 678 человек, выздоровели — 48 426.

Верховный суд России признал движение «Колумбайн» террористическим и запретил его деятельность на территории страны. Этого требовали Генпрокуратура и Общественная палата.

В возрасте 90 лет умерла итальянская актриса Моника Витти. Одни из самых ярких ее ролей в «трилогии отчуждения» Антониони — картинах «Приключение», «Ночь» и «Затмение».

В Германии запретили вещание телеканала RT DE из‑за отсутствия лицензии. В Союзе журналистов России заявили, что это нарушает принципы свободы слова.

Суд в Грозном арестовал Зарему Мусаеву, жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Она арестована на два месяца за применение насилия в отношении представителя власти.

Вупи Голдберг пришлось извиняться за слова, что «холокост — это не о расе, а о бесчеловечности людей по отношению к другим людям». Ее на две недели отстранили от участия в ток-шоу «The View» на ABC.

В сети заметили фотографию молодого Киану Ривза в сцене из новой «Матрицы». Оказалось, снимок действительно висит в настоящей лапшичной House of Nanking в Сан-Франциско.

Баста и Скриптонит выпустили клип на совместный трек «Молодость». Действие ролика происходит в лифте небоскреба, пассажиры которого постоянно меняются, и каждый сталкивается со своими трудностями.

Норвежские электронщики Röyksopp опубликовали трек «Impossible» и анонсировали новый проект «Profound Mysteries». Релиз будет содержать 10 треков.

Новый альбом Доры выйдет 25 февраля. А пока можно послушать ее свежий гиперпоп-сингл «Loverboy».

Мэтт Ривз заявил о желании создать Бэт-вселенную на основе грядущего фильма о супергерое. По его словам, все будет зависеть от того, как картину воспримут зрители.

Киностудия Джей Джей Абрамса разработает мини-сериал по мотивам свежего бестселлера Стивена Кинга «Билли Саммерс». По сюжету наемный убийца решает сменить профессию, но его ждет пара сюрпризов.

Джейми Дорнан присоединится к Галь Гадот в шпионском триллере «Каменное сердце» от Netflix. Подробности проекта пока держатся в секрете.

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