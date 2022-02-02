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Попова: в России выявлены случаи инфицирования более заразным подвидом «Омикрон»-штамма

Денис Ламехов
Сегодня в 20:45

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили случаи инфицирования более заразным подвидом «Омикрон»-штамма коронавируса BA.2. Ее слова передает «Интерфакс».

Попова добавила, что всего зафиксировано 253 случая. Большая часть заражений приходится на Москву, Республику Марий Эл, Ростовскую область и Башкирию.

Она отметила, что у 77,5% заболевших «Омикроном» болезнь протекает как ОРВИ. Симптомы пневмонии проявляются у 6,5% пациентов, отсутствие симптпомов — у 16%.

В начале декабря 2021 года ученые обнаружили образцы BA.2 в южноафриканском регионе, Австралии и Канаде. У вируса отсутствует часть, которая позволяет выявить его с помощью стандартных ПЦР-тестов. За это новый подтип инфекции назвали «стелс-Омикроном», или «невидимкой».

За последние сутки в России выявили 141 883 случая COVID-19. Уже 13-й день подряд в стране фиксируют максимальное за всю пандемию число заболевших.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 382,3 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (76,5 млн), на втором — Индия (41,6 млн). За ними идут Бразилия (25,6 млн), Франция (19,5 млн) и Великобритания (17,4 млн).

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