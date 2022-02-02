В Грозном более 400 тысяч человек вышли на митинг против семьи Янгулбаевых

В Грозном более 400 тыс. человек вышли на митинг против семьи бывшего судьи Сайди Янгулбаева, которую глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в «экстремистских высказываниях». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министра Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

«На митинге собралось более 400 тысяч человек, это только мужская половина. Этот митинг проводился чеченской общественностью, жителями республики несанкционированно», — рассказал Дудаев.

По его словам, в акции приняли участие «уважаемые религиозные деятели, старейшины», а также «учителя, доктора, спортсмены, представители искусства, академии наук». «Вся республика принимала участие», — заявил министр.

На несогласованном митинге выступили в том числе и официальные лица республики, например, спикер парламента Чечни Магомед Даудов и председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов.

Поводом для митинга стали аудиозаписи, на которых якобы сыновья Сайди Янгулбаева оскорбляют религиозных деятелей Северного Кавказа. Они вызвали возмущение чеченцев, которые в ходе акции проклинали Янгулбаевых и жгли плакаты с их фотографиями.

Исмаил Денильханов призвал закрыть «Комитет против пыток»*, «Новую газету» и телеканал «Дождь»**. Он заявил, что журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и глава «Комитета против пыток»* Илья Каляпин занимаются «антигосударственной экстремистской деятельностью».

Ранее Рамзан Кадыров называл Милашину и Каляпина «террористами». «Новая газета» после этого обратилась в Следственный комитет с просьбой о возбуждении уголовного дела о возбуждении ненависти либо вражды.

* «Комитет против пыток» признан Минюстом РФ некоммерческой организацией, выполняющей функцию иностранного агента.

** «Дождь» признан Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функцию иностранного агента.