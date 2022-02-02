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В Тульской области на табличке в честь химика Валерия Легасова разместили фото актера из «Чернобыля»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:43

В пансионате «Шахтер» в Тульской области на табличке на участке имени советского химика Валерия Легасова разместили по ошибке фотографию британского актера Джареда Харриса, который сыграл Легасова в сериале «Чернобыль». Об этом рассказала в фейсбуке гостья базы отдыха Саша Афанасьева.

«В Бунырях, конечно, очень красиво, здорово, великолепно. К природе и атмосфере вопросов нет. Но вот с табличками участков какая‑то странная ситуация. <…> Как надо было спешить или я не знаю каким способом искать, чтобы взять фото сыгравшего его актера?» — написала девушка.

Она назвала ситуацию «позорищем» и возмутилась, что руководство пансионата совершило такую ошибку, ведь, по словам Афанасьевой, «элементарно погуглив фамилию, в поиске можно легко найти и биографию, и фото Легасова».

Директор «Шахтера» Наталья Гартман в свою очередь ответила, что установкой табличек занимались не ее подчиненные, а сотрудники рекламной службы. Те повесили таблички к проведению форума «Инженеры будущего», пояснила она.

«Мы к этому никакого отношения не имеем. Мы только предоставили площадку. Организатор форума — правительство Тульской области и министерство молодежной политики», — добавила руководитель базы отдыха.

Академик Валерий Легасов участвовал в расследовании аварии на Чернобыльской АЭС. За свою работу по ликвидации последствий аварии он был посмертно удостоен звания Героя России. Он стал одним из героев сериала HBO «Чернобыль», роль ученого исполнил Джаред Харрис.

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