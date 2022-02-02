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Композитор группы t.A.T.u. выпустил клип, где героини Юли Волковой и Лены Катиной — персонажи аниме

Денис Ламехов
Сегодня в 18:42

Один из композиторов песен группы t.A.T.u. Сергей Галоян выпустил клип на трек «Sargas». В нем героини Юли Волковой и Лены Катиной предстают в качестве персонажей аниме. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе музыканта.

Видео появилось в ютьюб-аккаунте Галояна. Ролик создан в сотрудничестве с художницей и режиссером Cофией Rikani. Ранее она работала с Айс Кьюбом и Slava Marlow.

Трек «Sargas» — часть одноименного мини-альбома Галояна. «Создавая музыку для EP „Sargas“, я хотел, чтобы она была максимально приближенной к моему звучанию конца 90-х и тем самым напоминала фирменный звук „Тату“, чтобы она была синематичной, но при этом хитовой», — говорит он.

Галоян и Rikani намерены выпустить полноценный мультсериал, главными персонажами которого станут аниме-версии вокалисток t.A.T.u. времен клипа «Нас не догонят». Официально коллектив прекратил существование в 2011 году.

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