В Москве на 40% выросло число госпитализаций с коронавирусом

В Москве за неделю выросло число госпитализаций с коронавирусом на 40%, а число новых случаев заражения — на 70%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

«По госпитализации мы вышли на 1600 человек в сутки, из‑за этого около 10 тыс. стационарных коек [занято]. Мы увеличили объем резервных коек еще на 5000. Так что у нас еще 5000 коек находятся в резерве на случай дальнейшего подъема заболеваемости», — сказал он.

По его словам, за последнюю неделю была увеличена мощность службы «911». Срок ответа на звонок теперь составляет меньше одной минуты.

За последние сутки в Москве выявили 23 784 случая. По всей России зафиксировали 140 тыс. заболевших. Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 12 128 796.