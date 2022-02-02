Арми Хаммер и Галь Гадот на новом постере детектива «Смерть на Ниле»

«„Смерть на Ниле“ наполнена тайной, поэтому мы ищем подсказки на этом новом эксклюзивном постере», — написал IMAX.

В самом центре изображен Кеннет Брана , сыгравший Пуаро. Также на постере можно увидеть Галь Гадот , Арми Хаммера, Эмму Маки, Летицию Райт, Али Фазала , Аннетт Бенинг, Роуз Лесли и других актеров.

В официальном аккаунте IMAX в твиттере появился новый постер «Смерти на Ниле». Это экранизация одноименного романа Агаты Кристи о непревзойденном детективе Эркюле Пуаро.

На теплоходе «Карнак», который отправился в круиз по Нилу, происходит таинственное убийство. К счастью, на борту оказывается Пуаро, который планирует решить загадку и найти виновного в преступлении.

«Смерть на Ниле» — продолжение фильма «Убийство в Восточном экспрессе» 2017 года. Оба фильма снял исполнитель главной роли Кеннет Брана.

Премьера детектива в российских кинотеатрах запланирована на 10 февраля 2022 года.

Картину хотели выпустить еще в октябре 2020 года, но из‑за пандемии премьеру несколько раз откладывали. Кроме того, по данным THR, студия Disney рассматривала возможность пересъемки сцен с участием Арми Хаммера, которого девушки обвинили в насилии. Его могли заменить другим актером либо изменить некоторые эпизоды при помощи цифровых технологий.